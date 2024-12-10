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Сегодня, 14:15

«Спартак» объявил о переходе форварда Перлини

Руслан Минаев
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Брендан Перлини.
Фото Global Look Press

«Спартак» объявил о переходе нападающего Брендана Перлини. Контракт с 28-летним канадцем подписан до конца сезона-2024/25.

Последние два сезона форвард выступал в АХЛ за «Чикаго» и «Шарлотт».

Он был выбран под 12-м номером на драфте НХЛ-2014. Всего в НХЛ он провел 262 матчах и набрал 81 (50+31) очко, выступая за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон».

Брендан Перлини
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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