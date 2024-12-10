«Локомотив» подписал пробный контракт с защитником Киселевичем

«Локомотив» заключил пробный контракт с защитником Богданом Киселевичем, сообщает пресс-служба КХЛ.

34-летний Киселевич в текущем сезоне сыграл за «Нефтехимик» 25 матчей и набрал 3 (0+3) очка. Ранее в КХЛ защитник играл за «Северсталь», ЦСКА и «Авангард».

«Локомотив» занимает первое место в Западной конференции, набрав 58 очков в 36 матчах.