Эвандер Кейн вспомнил минское «Динамо» после перехода в «Сибирь»

Канадский нападающий Эвандер Кейн в первом интервью после переезда в Новосибирск вспомнил, как уже выступал в КХЛ за минское «Динамо».

В разговоре с пресс-службой «Сибири» форвард рассказал, что его первое знакомство с российско-белорусской лигой состоялось во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. Тогда Кейну был 21 год, и он недолго играл за минчан. Теперь канадец возвращается в КХЛ в качестве опытного хоккеиста с многолетней карьерой в Северной Америке.

«Мой первый заход в КХЛ был давно — мне был 21 год», — сказал Кейн. Нападающий добавил, что слышал о положительных изменениях в лиге и не опасается сибирской зимы. Новый город и команда пока для него незнакомы, поэтому он рассчитывает быстрее встретиться с партнерами и познакомиться с ними.

За минское «Динамо» во время локаута Кейн провел 12 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Его нынешний переход в «Сибирь» не связан с белорусским клубом: это уже новая глава карьеры канадского хоккеиста. Однако воспоминания об игре в Минске стали одной из тем первого публичного разговора после возвращения в КХЛ.