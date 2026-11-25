«Барыс» прервал шестиматчевую победную серию «Северстали»

«Барыс» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Джастин Бейли и Логан Дэй. У гостей отличился Егор Степанов.

«Барыс» прервал серию из трех поражений. Команда из Астаны набрала 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Северстали» прервалась победная серия из шести игр. Череповецкая команда с 38 очками располагается на третьей строчке «Запада».