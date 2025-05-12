«Сочи» продлил контракт с канадским нападающим Биттеном

Форвард Уильям Биттен продолжит выступать за «Сочи» в КХЛ. С игроком продлен контракт до 31 мая 2026 года.

«Уильям, давай хорошенько подготовься в Канаде к новому сезону и прилетай в начале августа! Нас ждут великие дела!» — сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 26-летний Биттен провел за «Сочи» 30 матчей, в которых набрал 14 (10+4) очков. Ранее в КХЛ он играл за «Спартак».