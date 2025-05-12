«Торпедо» продлило контракт с нападающим Савуновым

Форвард Даниил Савунов продолжит играть за нижегородское «Торпедо». Клуб КХЛ объявил о продлении контракта с 24-летним нападающим.

«Из-за травмы Данил не смог в полной мере проявить себя в прошедшем сезоне, однако клуб верит в его потенциал и уверен, что уже в новом сезоне он сможет выйти на свой уровень и помочь команде в достижении целей», — сообщает пресс-служба «Торпедо».

Соглашение имеет двусторонний характер, будет действовать до конца сезона-2027/2028.

В нынешнем сезоне Савунов провел только 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2023/24 у него было 9 матчей.