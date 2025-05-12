«Локомотив» и «Трактор» проведут первую игру финала Кубка Гагарина во вторник, 13 мая. Матч пройдет на льду «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Трактор» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканалах «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ Prime», сайте matchtv.ru и официальном сайте лиги. Также игры «Локомотива» и «Трактора» в КХЛ жителям регионов команд можно смотреть на «Первом ярославском» и «ОТВ» соответственно.

Железнодорожники выиграли регулярный чемпионат и второй сезон подряд вышли в финал, на предыдущей стадии ярославцы прошли «Салават Юлаев» (4-1). Челябинцы в регулярке заняли первое место в Восточной конференции, в полуфинале уральский клуб победил московское «Динамо» (4-1).