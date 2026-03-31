«Торпедо» победило «Северсталь» в пятом матче серии и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

«Торпедо» на выезде обыграло «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3. Игра проходила в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце.

В составе победителей дубли оформили Владимир Ткачев и Сергей Гончарук. У хозяев отличились Илья Рейнгардт, Данил Аймурзин и Адам Лишка.

«Торпедо» выиграло серию до четырех побед со счетом 4-1 и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Со второго раунда плей-офф начинает действовать перекрестная система: команды Восточной и Западной конференций смешиваются в сетке.