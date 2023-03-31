Сергей Кривокрасов станет новым главным тренером «Сибири»

Как стало известно «СЭ», Сергей Кривокрасов станет новым главным тренером «Сибири».

В нынешнем сезоне Кривокрасов ассистировал в клубе Андрею Мартемьянову.

48-летний Кривокрасов работает в «Сибири» с 2022 года. В сезоне-2021/22 он был помощником главного тренера в финском «Юкурите».

59-летний Мартемьянов возглавил «Сибирь» в апреле 2021 года. По итогам этого розыгрыша Кубка Гагарина клуб из Новосибирска вылетел в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаева» 1-4 в серии.