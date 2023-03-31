Нападающий Голубев покинет «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», «Сибирь» не будет подписывать новый контракт с нападающим Денисом Голубевым.

Действующее соглашение игрока истекает 30 апреля.

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ 31-летний форварда провел 53 матча и набрал 16 (9+7) очков.