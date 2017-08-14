Рукавишников перезаключил контракт со СКА

СКА заключил новый контракт с защитником Романом Рукавишниковым, информирует официальный сайт КХЛ. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. 25-летний Рукавишников в прошедшем сезоне провел 56 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности "-3".

"Торпедо" разорвало соглашение с защитником 34-летним Максимом Кондратьевым. В прошлом сезоне он выступал за "Амур" - в 60 матчах он набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности "-6". С нижегородским клубом он заключил контракт в мае 2017 года.

Защитник Александр Макаров перезаключил контракт с "Югрой". Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. 27-летний Макаров в прошлом сезоне провел 29 матчей за "Торпедо" и "Югру" и забил два гола при показателе полезности "-6".

"Северсталь" расторгла контракт с нападающим Евгением Степановым. 21-летний игрок выступал в МХЛ за "Алмаз" и в 15 играх набрал 11 (1+10) очков.