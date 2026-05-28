Президент «Локомотива» Яковлев признан лучшим руководителем клуба КХЛ в сезоне-2025/26
В Москве проходит торжественная церемония закрытия XVIII сезона КХЛ.
Первым свой индивидуальный приз получил лучший руководитель клуба — им стал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
Как информирует пресс-служба КХЛ, для Яковлева это четвертый приз имени Валентина Сыча и второй — в эпоху КХЛ: ранее он признавался лучшим руководителем клуба в 2002, 2003 и 2009 годах. Под руководством Яковлева «Локомотив» трижды становился чемпионом России (1997, 2002, 2003) и дважды подряд выигрывал Кубок Гагарина (2025, 2026). После победы клуба в сезоне-2025/26 губернатор Ярославской области Михаил Евраев вышел с предложением присвоить Яковлеву звание почетного гражданина региона.
«Я лично знал Валентина Сыча, мы вместе работали. Он был масштабной личностью, ставил высокие цели и решал тяжелые задачи. Получить приз его имени — приятно и очень почетно. Такие призы всегда являются результатом работы многих людей, невозможны без участия спонсоров и поддержки болельщиков. Это общая заслуга, спасибо всем!» — сказал Яковлев.
В 2026 году оба клуба системы «Локомотива» стали чемпионами — основная команда завоевала Кубок Гагарина, а молодежная — Кубок Харламова. Ранее ни один клуб в одном сезоне не брал два этих трофея. Приз имени Валентина Сыча Яковлеву вручил статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации Александр Никитин.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|2
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|5
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|6
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|7
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|8
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Амур
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|Шанхай Дрэгонс
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|Лада
|1
|0
|1
|1
|6
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|7
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|6.09
|14:30
|Металлург Мг – Амур
|4 : 2
|6.09
|17:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|4 : 5 ОТ