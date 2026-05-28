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Президент «Локомотива» Яковлев признан лучшим руководителем клуба КХЛ в сезоне-2025/26

В Москве проходит торжественная церемония закрытия XVIII сезона КХЛ.

Первым свой индивидуальный приз получил лучший руководитель клуба — им стал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

Как информирует пресс-служба КХЛ, для Яковлева это четвертый приз имени Валентина Сыча и второй — в эпоху КХЛ: ранее он признавался лучшим руководителем клуба в 2002, 2003 и 2009 годах. Под руководством Яковлева «Локомотив» трижды становился чемпионом России (1997, 2002, 2003) и дважды подряд выигрывал Кубок Гагарина (2025, 2026). После победы клуба в сезоне-2025/26 губернатор Ярославской области Михаил Евраев вышел с предложением присвоить Яковлеву звание почетного гражданина региона.

«Я лично знал Валентина Сыча, мы вместе работали. Он был масштабной личностью, ставил высокие цели и решал тяжелые задачи. Получить приз его имени — приятно и очень почетно. Такие призы всегда являются результатом работы многих людей, невозможны без участия спонсоров и поддержки болельщиков. Это общая заслуга, спасибо всем!» — сказал Яковлев.

&laquo;Локо&raquo; победил &laquo;Спартак&raquo; и&nbsp;выиграл Кубка Харламова-2026.Два кубка в двух лигах. Уникальное достижение «Локомотива»

В 2026 году оба клуба системы «Локомотива» стали чемпионами — основная команда завоевала Кубок Гагарина, а молодежная — Кубок Харламова. Ранее ни один клуб в одном сезоне не брал два этих трофея. Приз имени Валентина Сыча Яковлеву вручил статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации Александр Никитин.

Источник: КХЛ
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Юрий Яковлев
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