Президент КХЛ Морозов подвел итоги регулярного чемпионата

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил московское «Динамо» с завоеванием Кубка Континента сезона-2023/24.

«Поздравляем московское «Динамо» — команда провела хороший регулярный чемпионат, показала результативную игру и впервые за десять лет заполучила этот значимый трофей. Можно сказать, что регулярный чемпионат удался: качественный хоккей и совместная работа Лиги и клубов привлекли на трибуны новых болельщиков», — приводит пресс-служба лиги слова Морозова.

Также он оценил состав пар первого раунда плей-офф КХЛ.

«Определились все пары розыгрыша Кубка Гагарина-2024, и их состав доказывает, что меры по увеличению конкуренции в Лиге работают — «Спартак» и «Трактор» вернулись в плей-офф после годового отсутствия, громко заявила о себе «Лада» после возвращения в КХЛ. Со второго раунда команды из разных конференций сыграют друг против друга — нет сомнений, что это тоже добавит зрелищности решающему этапу сезона», — добавил президент лиги.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 завершился 26 февраля. Он установил новый рекорд средней посещаемости (6622 зрителя) и стал четвертым по общей посещаемости (5 178 246 зрителей за 782 матча).

Плей-офф КХЛ сезона-2023/24 стартует 29 февраля. Первый раунд Кубка Гагарина пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.