Президент «Барыса» рассказал о цели команды на новый сезон

Президент «Барыса» Борис Иванищев заявил в интервью «СЭ», что клуб хочет пройти второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

— Возникшая перед чемпионатом мира ситуация с отзывом казахстанских паспортов у натурализованных легионеров отразится на «Барысе»?

— В «Барысе» все равно будет какая-то часть легионеров. Они остались по старым контрактам. Но уже такого большинства легионеров не будет. Больше будут играть казахстанские хоккеисты.

— В связи с этим поменяется цель, которую ставит команда на сезон?

— Мы ставили задачу выйти в плей-офф. Сейчас хотим пройти второй круг. Надо стремиться к чему-то, чтобы наши ребята росли и получали больше игрового времени. Им самим надо доказывать, что они достойны хороших контрактов.

В сезоне-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции с 61 очком в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ.