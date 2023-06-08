Защитник Шумилов перешел в «Северсталь» в обмен на Луговяка

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Салават Юлаев» совершили обмен защитниками, сообщает пресс-служба череповецкой команды

В «Северсталь» перешел защитник Василий Шумилов в обмен на Семена Луговяка.

19-летний Шумилов провел четыре сезона в МХК «Толпар», где набрал 74 (14+60) очка в 193 матчах МХЛ.

25-летний Луговяк в прошлом сезоне КХЛ сыграл за «Северсталь» 49 матчей, в которых отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-2».