"Обед в два часа ночи". Калюжный вспомнил о специфических методах работы Крикунова

Бывший форвард сборной Белоруссии Алексей Калюжный рассказал о специфической подготовке национальной команды к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002 под руководством Владимира Крикунова.

- Крикунов решил, чтобы лучше прошли акклиматизацию, начать тренироваться в Минске по времени Солт-Лейк-Сити, - цитирует Калюжного официальный сайт ФХРБ со ссылкой на программу "Скамейка основных". - То есть у нас первое занятие было в 11 вечера, а второе - в 5 утра. Обед был в два часа ночи в гостинице "Беларусь" на последнем этаже. Там народ гуляет: танцы, музыка. И команда заваливает на обед. Люди все смотрели и не могли понять, чем эти ребята занимаются. Почему они каждый день в два часа ночи обедают? Причем, если у людей за соседними столами какая-то выпивка стоит, то у нас - салат, суп и второе.

В Солт-Лейк-Сити сборная Белоруссии добилась пока лучшего результата, заняв 4-е место. В настоящий момент Крикунов является тренером московского "Динамо", успев до этого поработать главным тренером сборных России и Казахстана, "Ак Барса", "Барыса" и "Нефтехимика".