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«Нефтехимик» обменял Шиксатдарова в «Северсталь» на Петрищева

15:54
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«Нефтехимик» и «Северсталь» произвели обмен игроками, сообщает сайт команды из Нижнекамска.

Нападающий Ильдар Шиксатдаров перешел в клуб из Череповца, защитник Руслан Петрищев пополнил состав нижнекамцев.

Шиксатдаров всю карьеру в КХЛ провел в «Нефтехимике», дебютировав в лиге в 2015 году. В прошлом сезоне он отметился 14 очками (5+9) в 52 матчах.

«Северсталь» выменяла Петрищева у «Салавата» за денежную компенсацию в апреле этого года. В сезоне-2020/21 он провел в КХЛ одну игру.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-i-severstal-proizveli-obmen/

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Иван Шитик все материалы автора

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