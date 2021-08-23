«Нефтехимик» обменял Шиксатдарова в «Северсталь» на Петрищева

«Нефтехимик» и «Северсталь» произвели обмен игроками, сообщает сайт команды из Нижнекамска.

Нападающий Ильдар Шиксатдаров перешел в клуб из Череповца, защитник Руслан Петрищев пополнил состав нижнекамцев.

Шиксатдаров всю карьеру в КХЛ провел в «Нефтехимике», дебютировав в лиге в 2015 году. В прошлом сезоне он отметился 14 очками (5+9) в 52 матчах.

«Северсталь» выменяла Петрищева у «Салавата» за денежную компенсацию в апреле этого года. В сезоне-2020/21 он провел в КХЛ одну игру.