Мирошниченко мог вернуться в «Витязь»

Как стало известно «СЭ», один из самых талантливых российских юниоров Иван Мирошниченко был близок к подписанию контракта с «Витязем».

Ранее 16-летний форвард решил продолжить карьеру в USHL, но так и не уехал в Северную Америку и тренировался самостоятельно в России. Хоккеист практически договорился с «Витязем», в юношеских командах выступал ранее, но в последний момент отец Мирошниченко передумал, и сделка сорвалась.

А вот еще один игрок подмосковного клуба, 17-летний защитник Ярослав Бусыгин, который планировал уехать в Западную лигу (WHL), все-таки решил остаться в России. В ближайшее время он начнет играть за «Русских витязей» в МХЛ. (Алексей Шевченко).