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«Локомотив» продлил контракт с Ильенко

14:30
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«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артемом Ильенко, информирует пресс-служба клуба.

Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/23.

24-летний форвард в 41 матче сезона заработал 9 (5+4) очков.

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