«Локомотив» продлил контракт с Ильенко
14:30
«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артемом Ильенко, информирует пресс-служба клуба.
Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/23.
24-летний форвард в 41 матче сезона заработал 9 (5+4) очков.
? ХК «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артёмом Ильенко. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона 2022/2023. pic.twitter.com/pneluREFS6— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) April 27, 2021
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