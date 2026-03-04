Шулак — о неудачном отрезке «Адмирала»: «Такие сезоны бывают у всех»

Рекордсмен по количеству проведенных матчей в составе «Адмирала» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о смене тренерского штаба и психологическом состоянии команды на пути выхода из затяжной серии поражений.

— Что нового привнес в команду Браташ? Изменилась ли схема подготовки к матчам?

— Новые построения в средней зоне, как мы встречаем соперника. Добавилось больше ротации в звеньях.

— Олег Владимирович — более спокойный тренер. Помогло ли это психологически разгрузить раздевалку после ухода Тамбиева?

— Я не спрашивал у других игроков их мнение на этот счет. Лично я из тех хоккеистов, кто готов играть и при Тамбиеве, и при Браташе — мне комфортно с любым из них. Не знаю, как считают остальные и какие условия для них лучше, это нужно спрашивать у каждого индивидуально. Я сосредоточен на своих обязанностях и всегда буду делать все, что от меня требуется на льду.

— Леонида Тамбиева отправили в отставку после серии из 4 поражений. После смены тренера команда проиграла 20 матчей из 23. Как вы сами объясняете этот парадокс: почему «встряска» дала обратный эффект?

— Я бы тоже хотел узнать ответ на этот вопрос.

— Что происходит с командой в психологическом плане? Когда поражения идут одно за другим, не опускаются ли руки, учитывая, что «Адмирал» сейчас находится на последнем месте в таблице?

— Да, сейчас наступил непростой этап, возможно, есть некий спад в концентрации. Когда наступает такая полоса, кажется, что ничего не получается, а привычные игровые навыки внезапно перестают работать. Но это не оправдание. Такие сезоны бывают у всех, и единственный выход — работать над собой и переламывать ситуацию. Вне зависимости от тренерской системы или тактики мы обязаны выходить на лед и делать все ради победы, — сказал Шулак «СЭ».

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