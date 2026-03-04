Шулак — о неудачном отрезке «Адмирала»: «Такие сезоны бывают у всех»
Рекордсмен по количеству проведенных матчей в составе «Адмирала» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о смене тренерского штаба и психологическом состоянии команды на пути выхода из затяжной серии поражений.
— Что нового привнес в команду Браташ? Изменилась ли схема подготовки к матчам?
— Новые построения в средней зоне, как мы встречаем соперника. Добавилось больше ротации в звеньях.
— Олег Владимирович — более спокойный тренер. Помогло ли это психологически разгрузить раздевалку после ухода Тамбиева?
— Я не спрашивал у других игроков их мнение на этот счет. Лично я из тех хоккеистов, кто готов играть и при Тамбиеве, и при Браташе — мне комфортно с любым из них. Не знаю, как считают остальные и какие условия для них лучше, это нужно спрашивать у каждого индивидуально. Я сосредоточен на своих обязанностях и всегда буду делать все, что от меня требуется на льду.
— Леонида Тамбиева отправили в отставку после серии из 4 поражений. После смены тренера команда проиграла 20 матчей из 23. Как вы сами объясняете этот парадокс: почему «встряска» дала обратный эффект?
— Я бы тоже хотел узнать ответ на этот вопрос.
— Что происходит с командой в психологическом плане? Когда поражения идут одно за другим, не опускаются ли руки, учитывая, что «Адмирал» сейчас находится на последнем месте в таблице?
— Да, сейчас наступил непростой этап, возможно, есть некий спад в концентрации. Когда наступает такая полоса, кажется, что ничего не получается, а привычные игровые навыки внезапно перестают работать. Но это не оправдание. Такие сезоны бывают у всех, и единственный выход — работать над собой и переламывать ситуацию. Вне зависимости от тренерской системы или тактики мы обязаны выходить на лед и делать все ради победы, — сказал Шулак «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3