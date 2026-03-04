Шулак — об автоголе: «Это мой первый такой эпизод, так что, можно сказать, лимит исчерпан»

Защитник «Адмирала» Либор Шулак в интервью «СЭ» прокомментировал момент со своим автоголом в матче с «Ак Барсом» (2:5) в FONBET чемпионате КХЛ.

— Недавний эпизод с автоголом вызвал много обсуждений. Как этот момент на льду выглядел для вас?

— Я бы задал этот вопрос Диме Завгороднему. Я скидывал шайбу назад Завгороднему, потом сделал один круг, второй и увидел игрока с другой стороны, как он на меня поехал, и видел Диму справа, но в момент, когда я делал скидку, я просто хотел затормозить, чтобы сделать короткий дроп, и — без комментариев...

— Насколько тяжело психологически переварить такой момент опытному игроку, особенно когда у команды и так идет серия поражений?

— Понимал, что дал Старкову отличный повод для шуток на долгое время. Момент неприятный, скрывать не буду, переживал из-за этого. Но за долгие годы в хоккее это мой первый такой эпизод, так что, можно сказать, лимит исчерпан. Даже в сильнейших лигах мира вроде НХЛ игроки порой забивают в свои ворота — это часть игры, от которой не застрахован ни один профессионал. Главное — сделать выводы и двигаться дальше, — сказал Шулак «СЭ».

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