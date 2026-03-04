Либор Шулак — о назначении Тамбиева в СКА: «Очень рад, что у него все так удачно сложилось»

Защитник «Адмирала» Либор Шулак в интервью «СЭ» оценил вклад Леонида Тамбиева в развитие хоккея во Владивостоке и прокомментировал его переход в тренерский штаб петербургского СКА.

— Леонид Тамбиев работал в «Адмирале» почти пять лет. Вы приехали во Владивосток в то же время. Что он дал команде за этот длительный срок?

— Я считаю, что Леонид Григорьевич вывел хоккей во Владивостоке на совершенно новый уровень. Интерес к игре в городе вырос в разы: трибуны заполняются, болельщики искренне любят команду и узнают игроков. Он проделал огромную работу в «Адмирале».

— Вы провели под руководством Леонида Григорьевича пять сезонов. Стала ли новость о его отставке для вас личным шоком или к этому все шло?

— Это хоккей, так бывает. Я не был сильно удивлен. Игроки меняются, тренеры, руководство.

— Как вы отреагировали на новость о том, что Леонид Григорьевич теперь в тренерском штабе СКА?

— Очень рад, что у него все так удачно сложилось. Попасть в систему СКА — это отличный вызов и большой шаг вперед.

— Вслед за Тамбиевым команду покинули Гутик, Петухов, Шугаев, Гераськин. Не возникло ли у вас в тот момент ощущения, что команда, которую строили по кирпичикам, рассыпается на глазах?

— Это вопрос не ко мне, я их не менял. Клубы хотели совершить обмен, и они это сделали. Мне надо заниматься своей работой, а не думать об обменах других. Так бывает: команда плохо играет, значит, надо что-то менять, — сказал Шулак «СЭ».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max