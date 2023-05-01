Генменеджер «Торпедо» Гафуров сообщил, что Козырев возглавит «Северсталь»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров сообщил, что Андрей Козырев станет главным тренером «Северстали».

«Козырев переходит в «Северсталь» в качестве главного тренера», — приводит ТАСС слова Гафурова.

В прошлом сезоне Козырев работал в тренерском штабе нижегородского «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

По итогам завершившегося сезона «Северсталь» вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступила в серии ЦСКА (3-4).