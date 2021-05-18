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«Лада» произвела обмен с «Автомобилистом»

12:43
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Хоккейный клуб «Лада» произвел обмен с «Автомобилистом». Нападающий Михаил Назаров отправился в Тольятти, Семен Кизимов — в Екатеринбург, сообщает сайт «Лады» 18 мая.

Нападающий Назаров в сезоне-2020/21 набрал 19 (10+9) очков в 35 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в 8 матчах плей-офф он сделал 4 голевые передачи. Михаил сыграл в 8 матчах за «Автомобилист» в КХЛ, но набранными очками не отметился.

На счету 21-летнего Кизимова 14 (7+7) очков в 42 встречах регулярного чемпионата ВХЛ.

Дополнительная информация:

https://hclada.ru/news/lada/obmen_s_avtomobilistom/

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