Крикунов — об уходе Ружички из «Спартака»: «Очень удивлен. Потеря такого игрока сильно ударит по клубу»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о разрыве контракта нападающего Адама Ружички со «Спартаком», который случился по инициативе клуба.

Крикунов признался, что его удивило решение красно-белых расстаться с форвардом.

«Очень удивлен этим решением. Ружичка — бомбардир, который очень важен для «Спартака», — заявил он.

По мнению специалиста, у хоккеиста был потенциал для дальнейшего выступления в московском клубе.

«Не знаю, что там случилось, но хоккеист еще мог бы поиграть за москвичей», — добавил Крикунов.

Он также выразил уверенность, что потеря словацкого нападающего станет серьезным ударом для команды, особенно в преддверии плей-офф.

«Думаю, его уход сильно ударит по клубу. Терять такого игрока перед плей-офф очень тяжело. Теперь надо менять звенья, наигрывать новые связки. Времени перед плей-офф уже нет. «Спартак» точно не станет сильнее от ухода Ружички», — приводит слова Крикунова Metaratings.

В этом сезоне 26-летний словак провел за красно-белых 51 матч и набрал 40 (16+24) очков. Всего в КХЛ у него 97 (49+48) очков в 128 играх.

До «Спартака» он выступал в НХЛ за «Калгари» и «Аризону».

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