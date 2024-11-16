Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:29

Козлов — о победе над «Барысом»: «Было видно, что ребята играли друг за друга и на результат»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

— Хороший целостный матч, было видно, что ребята играли друг за друга и на результат, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Соперник опасно контратаковал, но молодцы парни: Вязовой поймал, где-то ловили шайбы на себя. Хорошая победа и важные два очка.

— Ливо не доиграл концовку. У него повреждение?

— Да, небольшое повреждение. Думаю, завтра будет обследование, после которого станет понятно точнее.

— Чего не хватает Вязовому до первого сухого матча?

— Такое бывает. С одной стороны, обидно за Семtна, но с другой стороны, для молодого игрока это и хорошо, у него будет стремление усердно работать. Он здорово сыграл, как и вся команда. Для меня важно, что мы победили и играли правильно.

«СЮ» занимает 3-е место в Восточной конференции после 24 матчей, набрав 33 очка. «Барыс» находится на 11-м месте с 16 баллами в 26 игр.

Источник: Сайт Салавата Юлаева
Виктор Козлов
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Сергей Галицкий появился на публике во время матча сборной России в Краснодаре
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Появилось фото Сергея Галицкого с трибуны на матче Россия — Бруней
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
Популярное видео
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кравец — о поражении от «Сочи»: «Куньлунь» играл гораздо лучше, чем в предыдущих матчах»

Сергею Конькову непонятен формат хоккея 3x3
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 23 5 48
2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 28 16 12 35
4 Динамо М 26 15 11 33
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 27 13 14 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 26 14 12 30
9 Витязь 27 12 15 25
10 Сочи 25 10 15 22
11 Куньлунь РС 27 8 19 19
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 24 16 8 33
4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 25 10 15 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 26 7 19 16
12 Амур 26 5 21 13
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 14:00
Авангард – Нефтехимик
 - : -
16.11 14:30
Автомобилист – Адмирал
 - : -
16.11 17:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
16.11 17:00
Лада – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости