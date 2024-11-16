Козлов — о победе над «Барысом»: «Было видно, что ребята играли друг за друга и на результат»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

— Хороший целостный матч, было видно, что ребята играли друг за друга и на результат, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Соперник опасно контратаковал, но молодцы парни: Вязовой поймал, где-то ловили шайбы на себя. Хорошая победа и важные два очка.

— Ливо не доиграл концовку. У него повреждение?

— Да, небольшое повреждение. Думаю, завтра будет обследование, после которого станет понятно точнее.

— Чего не хватает Вязовому до первого сухого матча?

— Такое бывает. С одной стороны, обидно за Семtна, но с другой стороны, для молодого игрока это и хорошо, у него будет стремление усердно работать. Он здорово сыграл, как и вся команда. Для меня важно, что мы победили и играли правильно.

«СЮ» занимает 3-е место в Восточной конференции после 24 матчей, набрав 33 очка. «Барыс» находится на 11-м месте с 16 баллами в 26 игр.