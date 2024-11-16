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Сегодня, 04:13

Кравец — о поражении от «Сочи»: «Куньлунь» играл гораздо лучше, чем в предыдущих матчах»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:6 ОТ).

«Думаю, что была очень интересная игра для болельщиков, много забитых голов, такой сценарий, в котором нам пришлось все время догонять соперников. Конечно, можно только похвалить ребят, что проявили характер, два раза вернулись, доработали и довели матч в основное время до ничейного результата. Но, к сожалению, все равно какие-то ошибки были, соперники ими удачно воспользовались. В принципе, играли гораздо лучше, чем в предыдущих матчах, но нужно продолжать работать над некоторыми деталями, которые дадут нам возможность побеждать.

В целом я считаю, что ребята много сил отдали и постарались все сделать для того, чтобы победить. В нападении обе команды достаточно хорошо отыграли, проявили себя. Нужно работать над правильной обороной, чтобы не было контратак, легких ошибок в своей зоне, когда мы теряем шайбу», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Сочи» с 22 очками после 25 матчей занимает предпоследнее, 10-е место на «Западе». «Куньлунь» (19 очков в 27 встречах) замыкает турнирную таблицу. Команда из Пекина потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
Михаил Кравец
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