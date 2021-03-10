КХЛ предупредила «Автомобилист» о возможном штрафе в 500 тысяч рублей в случае новой критики судейства

Как стало известно «СЭ», КХЛ предупредила «Автомобилист» о возможном штрафе в 500 тысяч рублей в случае, если уральский клуб вновь будет публично критиковать судейство в плей-офф.

8 марта стало известно, что лига наказал екатеринбуржцев на 300 тысяч рублей за заметку на их официальном сайте. В ней «Автомобилист» выразил недовольство работой арбитров в четвертом матче серии с «Авангардом» (3:4 ОТ).

Напомним, что счет в серии: 3-1 в пользу «Авангарда».

(Алексей Шевченко)

«Автомобилист» выпустил странный текст с нытьем о плохом судействе. До топ-клуба уральцам еще очень далеко