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Уволят ли Знарка из «Спартака»? Куда пропал Панарин? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00

09:00
Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новый хоккейный эфир с нашей супертройкой — Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и автором новой программы на нашем YouTube-канале (не пропустите, вот ссылка) Николаем Лемтюговым. Главные темы выпуска:

— «Спартак» вылетел: что дальше будет со Знарком?
— Судейство в плей-офф — подсуживают ли богатым клубам?
— Как закончатся оставшиеся серии
— Почему Артемий Панарин так и не вернулся в «Рейнджерс»

Смотрите эфир в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

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