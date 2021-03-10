Уволят ли Знарка из «Спартака»? Куда пропал Панарин? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00
09:00
Новый хоккейный эфир с нашей супертройкой — Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и автором новой программы на нашем YouTube-канале (не пропустите, вот ссылка) Николаем Лемтюговым. Главные темы выпуска:
— «Спартак» вылетел: что дальше будет со Знарком?
— Судейство в плей-офф — подсуживают ли богатым клубам?
— Как закончатся оставшиеся серии
— Почему Артемий Панарин так и не вернулся в «Рейнджерс»
Смотрите эфир в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
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