Новый хоккейный эфир с нашей супертройкой — Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и автором новой программы на нашем YouTube-канале (не пропустите, вот ссылка) Николаем Лемтюговым. Главные темы выпуска:

— «Спартак» вылетел: что дальше будет со Знарком?

— Судейство в плей-офф — подсуживают ли богатым клубам?

— Как закончатся оставшиеся серии

— Почему Артемий Панарин так и не вернулся в «Рейнджерс»

Смотрите эфир в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».