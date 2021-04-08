Гендиректор «Сибири» Фастовский заработал за сезон 22 миллиона рублей

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заработал за два года 40 миллионов рублей, сообщается в финансовом отчете новосибирского клуба.

Сумма вознаграждения хоккейного функционера за 2019 год составила 18 миллионов рублей, за 2020-й — 22,12 миллионов рублей.

Фастовский пришел в «Сибирь» в 2010 году и к настоящему моменту руководит клубом уже 10 сезонов. За это время «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги. Нынешний контракт 55-летнего менеджера с клубом действует до 30 апреля 2022 года.

Напомним, «Сибирь» заняла 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не пробилась в плей-офф.