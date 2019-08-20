Капитан «Салавата Юлаева» объявил о сборе средств на строительство хосписа в Уфе

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил в своем Instgram о сборе средств на строительство хосписа в Уфе.

— Я уверен, что среди моих подписчиков есть много неравнодушных людей, — написал Панин. — В Уфе, при поддержке главы республики, планируется строительство хосписа, я думаю, это благое дело, и все мы вместе можем этому немного помочь.

Помимо наших личных вкладов, мы решили разыграть эти крутые кроссы (из лимитированой версии), к которым приложил свою руку каждый из хоккеистов «Салавата Юлаева».