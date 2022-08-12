Канадский нападающий Уилсон может перейти в «Витязь»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Скотт Уилсон может пополнить состав «Витязя».

30-летний хоккеист в минувшем сезоне выступал в АХЛ за «Шарлотт», набрав 40 (24+16) очков в 71 матче.

В НХЛ Уилсон поиграл за «Питтсбург» и «Баффало», суммарно проведя в лиге 193 матча и набрав 51 (20+31) очко.