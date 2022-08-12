«Амур» в овертайме победил «Трактор» на Мемориале Ромазана

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«Амур» в матче Мемориала Ромазана обыграл в овертайме «Трактор» со счетом 2:1.

В составе челябинцев отличился Артем Блажиевский, у хабаровчан шайбы забросили Владислав Барулин и Вячеслав Грецкий.

Мемориал Ромазана завершится сегодня, 12 августа. «Трактор» досрочно стал победителем турнира.

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Мемориал И. Ромазана

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Барулин — 1, 21:32 — 1:0. Блажиевский — 1 (Телегин, Шабанов), 57:55 — 1:1. Грецкий — 1 (Педан), 63:15 — 2:1.

Вратари: Аликин — Гарипов (57:35 — 57:55).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 22 (9+9+3+1) — 39 (4+17+14+4).

Судьи: Бондарь, Щенев.

12 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.