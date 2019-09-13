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Игорь Никитин: «Со СКА была равная игра»

22:28
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над СКА (3:0) в Санкт-Петербурге.

— Равная игра была. Мы смогли забить голы, реализовали моменты. Где-то ненужные удаления были, отдали инициативу в конце второго периода. В третьем уже сыграли хорошо, почувствовали вкус победы.

— Как вам игра на 26 метрах?

— Ребята адаптировались какое-то время на канадском размере площадки. Тут мастерство, дисциплина определяет.

— На маленьких площадках требуется рисковать, чтобы создавать моменты. ЦСКА был к этому как будто бы не очень готов.

— Мы вели 2:0, зачем нам рисковать? (Игорь Еронко)

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