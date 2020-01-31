Хет-трик Кугрышева принес «Салавату» победу над «Адмиралом»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 6:3.

Хет-триком в составе уфимцев отметился Дмитрий Кугрышев, дубль на счету Ильи Крикунова.

«Салават» с 60 очками остался на шестом месте в Восточной конференции, «Адмирал» с 52 очками — на девятой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Голы: Кугрышев — 13 (Сергеев), 2:20 — 0:1. Юнг — 14 (Вихарев, Бакош), 7:30 — 1:1. Бакош — 17 (Альмквист, Вихарев), 20:17 — 2:1. Крикунов — 4 (Картаев), 22:39 — 2:2. Кугрышев — 14 (Кадейкин, Жарков), 22:57 — 2:3. Бакош — 18 (бол., Юнг, Лалонд), 39:32 — 3:3. Кугрышев — 15 (Кадейкин), 39:55 — 3:4. Крикунов — 5 (Картаев, Солодухин), 49:20 — 3:5. Бурмистров — 4 (Крикунов), 52:28 — 3:6.

Вратари: Олкинуора (Красоткин, 22:57) — Метсола.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (12+12+11) — 33 (11+13+9).

Судьи: Раводин, Ромасько.

31 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».