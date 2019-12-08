Хартли подпишет новый двухлетний контракт с «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», Боб Хартли в ближайшие дни подпишет новый двухлетний контракт с «Авангардом». Текущее соглашение канадца с «Ястребами» кончается после сезона-2019/20. (Алексей Шевченко)

59-летний Боб Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году. Вместе с ним команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА (0-4).

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