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Хартли подпишет новый двухлетний контракт с «Авангардом»

17:28
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Как стало известно «СЭ», Боб Хартли в ближайшие дни подпишет новый двухлетний контракт с «Авангардом». Текущее соглашение канадца с «Ястребами» кончается после сезона-2019/20. (Алексей Шевченко)

59-летний Боб Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году. Вместе с ним команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА (0-4).

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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