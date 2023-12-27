Ларионов — о победе над «Спартаком»: «В первом перерыве сделали коррективы и со второго заиграли по-другому»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1 Б).

«Некоторые журналисты пожаловались, что было мало голов. Но мы можем сослаться на выдающуюся игру вратарей. В первом перерыве сделали коррективы и со второго заиграли по-другому. Стали более агрессивными, стало больше быстрых передач, которые разрезали агрессивное давление «Спартака». У Ивана Кульбакова были сложности в связи с обезвоживанием организма, но он проявил характер и держал команду в игре. Приятно, что Михаил Орлов делает ту работу, которая для него не характерна — забивает голы с пятака. Я у него уточню, где он это взял. Строгий игрок обороны, который много не выдумывает, но его редкие рейды к воротам соперника завершаются успехом. Мы планировали сыграть полным составом, но, к сожалению, Николай Коваленко выбыл минимум на две недели.

По поводу Артемия Князева ничего не скажу. Я отключил телефон в 17 часов, и не знаю, что происходит. Все вопросы к Максиму Гафурову. Дедлайн завтра, и мы не хотим в последнюю секунду делать неправильные шаги. Разговор о Князеве был, но чем все закончилось, я не знаю. Месяц назад в разговоре со мной он изъявил желание хоть на следующий день приехать в «Торпедо», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» одержало третью победу подряд. Нижегородцы набрали 57 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» прервалась 5-матчевая победная серия. Красно-белые лидирует в таблице «Запада» с 63 очками.