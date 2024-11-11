Звягин об уходе Вея из «Авангарда»: «Скорее всего, он нашел хороших врачей для ребенка в Швейцарии»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос о переходе канадского форварда Линдена Вея в «Фрибур-Готтерон». Он считает, что хоккеист принял данное решение, поскольку нашел в Швейцарии хороших врачей для своего ребенка.

«Авангард» 1 ноября объявил о расторжении контракта с 33-летним канадцем. Он выступал за омичей с этого года. Сообщалось, что причиной ухода нападающего стали семейные обстоятельства. В понедельник стало известно, что Вей продолжит карьеру в Швейцарии.

«Сам не читал прессу уже недели три, поэтому сегодня услышал в тренерской перед игрой эту новость. Я всегда склонен думать лучшее о людях. Я общался с Линденом перед отъездом. Он говорил, что у него серьезные проблемы», — заявил Звягин на пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».

По словам тренера, в омском клубе предлагали содействие игроку, чтобы перевезти его ребенка в Германию.

«Вей сказал, что он связывался с врачами бывших команд в Ванкувере, Германии, Швейцарии, чтобы узнать, есть ли возможность попасть к хорошему доктору. Главная проблема — нужно определить диагноз. Скорее всего, Вей нашел путь к хорошим специалистам в Швейцарии», — добавил Звягин.

В нынешнем сезоне Вей набрал 19 очков (7+12) в 20 матчах КХЛ. Ранее канадец выступал за «Барыс», ЦСКА и СКА.