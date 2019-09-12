Гиртс Анкипанс: «Два удаления подряд нас сломали»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс высказался об игре регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:5).

— Мы очень хорошо начали игру, владели инициативой. Играли с хорошим настроем, с хорошим движением. Во втором периоде забили, но два удаления нас сломали, надломили. Соперник вовремя забил, перехватил инициативу. В тот момент игра чуточку ушла, и мы проиграли матч. Надо было забивать в начале сегодня.

— Почему допустили три крупных поражения на выезде?

— Приедем и будем разбираться. Неважно, с каким счетом ты проиграл, все равно ноль очков. Слишком много удалений, будем разбираться, из-за чего это произошло. (Евгений Белоусов)

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