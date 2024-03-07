Рубцов: «Самая тяжелая игра серии была именно сегодня»
Нападающий «Спартака» Герман Рубцов прокомментировал победу в четвертом матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Северстали» (5:4 ОТ).
— Сразу хочу обозначить что сегодняшняя победа далась нам очень непросто, это совершенно точно была самая тяжелая игра серии, — начал Рубцов.
— Как происходит взаимодействие внутри звена, есть ощущение что в плей-офф оно улучшилось?
— Проблем с этим нет, мы отрабатываем взаимодействие между звеньями на тренировках и уделяем этому достаточно внимания. Сегодня можно было убедиться в этом.
— «Северсталь» чем-то удивила сегодня?
— Нет, мы уже хорошо изучили игру этой команды и знали, чего ждать. Крепкая команда, с которой очень непросто.
— Есть ощущение, что следующий матч серии может быть заключительным?
— Не думаю об этом. Будет тяжело, но мы будем готовы.
Евгений Туркулец
|Восточная конференция
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|1
|Металлург Мг
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|Авангард
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|43
|25
|92
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|Сал. Юлаев
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|Ак Барс
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|84
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|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
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|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
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|Нефтехимик
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|27
|41
|69
|10
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|Адмирал
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|Барыс
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|2 - 1
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|7.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|7.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|7.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -