Рубцов: «Самая тяжелая игра серии была именно сегодня»

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов прокомментировал победу в четвертом матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Северстали» (5:4 ОТ).

— Сразу хочу обозначить что сегодняшняя победа далась нам очень непросто, это совершенно точно была самая тяжелая игра серии, — начал Рубцов.

— Как происходит взаимодействие внутри звена, есть ощущение что в плей-офф оно улучшилось?

— Проблем с этим нет, мы отрабатываем взаимодействие между звеньями на тренировках и уделяем этому достаточно внимания. Сегодня можно было убедиться в этом.

— «Северсталь» чем-то удивила сегодня?

— Нет, мы уже хорошо изучили игру этой команды и знали, чего ждать. Крепкая команда, с которой очень непросто.

— Есть ощущение, что следующий матч серии может быть заключительным?

— Не думаю об этом. Будет тяжело, но мы будем готовы.

Евгений Туркулец