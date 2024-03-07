Щитов: «Билялетдинов по окончании сезона уйдет на отдых»

Экс-защитник КХЛ Никита Щитов считает, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не будет продолжать работу с командой.

«Думаю, очевидно, что Билялетдинов по окончании сезона уйдет на отдых. Он и так не хотел в этом году работать, но его попросили. Были подобраны играющие ребята, но складывается впечатление, что они не получают удовольствия от хоккея. Вот когда они будут его получать, тогда мы и увидим другой результат», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

В среду, 6 марта, «Ак Барс» одержал первую победу в серии первого раунда Кубка Гагарина и сократил отставание в серии с «Автомобилистом» (1-3). Следующий матч пройдет в Казани 8 марта.