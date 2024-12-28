Форвард «Салавата» Ефремов — о победе над «Северсталью»: «Хороший матч получился, болельщикам понравился»
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов поделился эмоциями с «СЭ» от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:0).
— Хороший матч получился, думаю, болельщикам понравился. Быстрый хоккей, «Северсталь» — очень быстрая и мобильная команда, старались соответствовать их скоростям, выполнять нашу установку, которую нам дал тренерский штаб. Слава Богу, что мы выиграли, получили два важных очка.
— Почему так долго не могли открыть счет в матче?
— Потому что активно играли, такой быстрый хоккей получился, где-то реализация хромала, хотя моменты были. Не знаю, почему так получилось, главное, что мы выиграли.
— «Салават Юлаев» занимает первое место в Восточной конференции, это важно для команды?
— Я думаю, что это не самое важное. Самое важное — это играть правильно, готовиться к плей-офф, потому что все самые важные игры будут весной. Это, знаете, такой дополнительный приятный бонус.
— Оба матча в этом сезоне против «Северстали» выиграли с одинаковым счетом.
— Я думаю, что большая заслуга Сашки Самонова в этом, потому что он много выручал, два «сухарика» он с «Северсталью» сделал, поэтому большая его заслуга. В остальном, я думаю, что это просто совпадение, что такой же счет и такие же цифры получились.
— Как Вам новогодние джерси?
— Очень хорошие, нам очень понравились, хорошая акция, надеюсь, что таких акций будет побольше.
— Новогоднее настроение уже есть?
— У нас еще один матч впереди, поэтому не расслабляемся, после этого матча уже будет новогоднее настроение, сейчас только рабочая атмосфера.
«Салават Юлаев» (54 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место Восточной конференции КХЛ.
София Митченкова
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|ЦСКА
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|Спартак
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|СКА
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|5
|Динамо М
|40
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|Северсталь
|39
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|Динамо Мн
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|8
|Торпедо
|38
|17
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|41
|9
|Витязь
|38
|16
|22
|36
|10
|Куньлунь РС
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|15
|24
|34
|11
|Сочи
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|38
|26
|12
|54
|2
|Трактор
|40
|24
|16
|52
|3
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|37
|24
|13
|50
|4
|Металлург Мг
|40
|23
|17
|48
|5
|Автомобилист
|38
|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|38
|18
|20
|39
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|28.12
|12:30
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Адмирал – Сибирь
|0 : 1
|28.12
|16:30
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Авангард – Лада
|7 : 6
|28.12
|17:00
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Сал. Юлаев – Северсталь
|2 : 0
|28.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|1 : 2 Б
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|4 : 0
|28.12
|19:30
|
Торпедо – Барыс
|3 : 1