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Сегодня, 22:30

«Ак Барс» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Ак Барс» дома победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 38 26 12 54
2 Трактор 40 24 16 52
3 Ак Барс 37 24 13 50
4 Металлург Мг 40 23 17 48
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