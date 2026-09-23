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КХЛ, расписание и результаты 23 сентября: «Адмирал» — «Локомотив», «Салават Юлаев» — «Металлург» и другие матчи

Фото ХК «Локомотив»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

В среду, 23 сентября пройдут четыре игры: «Амур» — ЦСКА, «Адмирал» — «Локомотив», «Салават Юлаев» — «Металлург» и «Нефтехимик» — «Лада».

23 сентября, среда

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 сентября, 12:00. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
ЦСКА
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 сентября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Локомотив
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 сентября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Металлург Мг
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 сентября, 19:30. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Лада

Календарь и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ-2026/27

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Сероух рассчитывает на продолжение своей голевой серии в КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 8 5 3 11
3 Барыс 7 5 2 10
4 Салават Юлаев 6 4 2 9
5 Нефтехимик 7 4 3 9
6 Адмирал 7 2 5 6
7 Автомобилист 7 2 5 6
8 Авангард 7 3 4 6
9 Амур 6 2 4 5
10 Сибирь 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 6 1 12
2 Спартак 7 5 2 10
3 Торпедо НН 7 5 2 10
4 СКА 6 5 1 10
5 ЦСКА 7 4 3 8
6 Динамо М 8 4 4 8
7 Динамо Мн 6 2 4 7
8 Шанхай Дрэгонс 5 3 2 6
9 Северсталь 7 2 5 5
10 Лада 7 1 6 5
11 Сочи 6 1 5 2
Результаты / календарь
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28.09
23.09 12:00 Амур – ЦСКА - : -
23.09 12:30 Адмирал – Локомотив - : -
23.09 17:00 Салават Юлаев – Металлург Мг - : -
23.09 19:30 Нефтехимик – Лада - : -
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