Нападающий «Северстали» Чебыкин: «Рад оказаться в играющей команде»
Нападающий «Северстали» Николай Чебыкин прокомментировал «СЭ» поражение от «Салавата Юлаева» (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Не забили, шайба линию не пересекала, поэтому проиграли.
— Недавно перешли в команду, какие задачи перед вами ставит тренерский штаб? С каким настроем перешли в «Северсталь»?
— С отличным настроем перешел. Рад оказаться в играющей команде, с атакующей манерой игры. Отличный коллектив, мне очень нравится.
— Вы играли и за «Салават Юлаев», и за «Торос», хоть и не самое долгое время в своей карьере, но все равно. Какие-то эмоции были, выходя на лед, или уже все в прошлом?
— У меня уже столько переходов было, что я на все игры одинаково настраиваюсь и стараюсь не думать об этом каждый день. Зацикливаюсь на своей игре, а не на том, против кого играю.
— Когда команду соперника разбирали, на чем делали акцент?
— Это секреты уже нашей раздевалки, которые нельзя выносить, я думаю. Сор из избы не выносят, поэтому не буду рассказывать.
— В домашней серии набрали все очки, засчет чего удалось так идеально провести домашнюю серию без потери очков? И почему не удалось сегодня продолжить эту серию?
— Я в домашней серии только одну игру сыграл, приехал к концу серии. Сегодня не удалось продлить, потому что не забили свои моменты, а соперник забил.
— Вы сегодня выходили в концовке матча. Чувствуете, что вам доверяют?
— Да, конечно, это чувствуется. В большинство тоже сразу поставили, буду работать, оправдывать это доверие.
— С кем-нибудь из игроков команды хозяев уже успели пообщаться? Есть знакомые?
— Знакомых много, но еще ни с кем не общался, если только рукопожатия во время игры.
— Для вас переход из «Сочи» дался тяжело или легко? Там вы не играли последние матчи, как было в эмоциональном плане?
— Там не играл уже, потому что знал, что буду менять команду, а так, да, я ждал очень сильно обмена. Немного выдохнул, когда уже все случилось. А то я сидел без хоккея, без игр, это тоже тяжело, когда ты не можешь заниматься любимым делом, а только тренируешься. Игры ничего не заменит, ты не можешь тренировать то, что ты получаешь во время игры.
— Впереди Новый год, как будете праздновать его?
— Полечу к друзьям отдыхать в Екатеринбург. Старая традиция, что мы собираемся, все игроки, которые играют в КХЛ — Серега Зборовский, Марсель Ибрагимов, Саша Петунин, есть там у нас еще один, который завершил карьеру, наш общий друг, властелин нашей группы, так скажем. Все летим в Екатеринбург в этом году, чтобы всем увидеться, времени мало, собираемся все вместе только летом, но сейчас совпало, что есть пара дней. Отличный повод, отличный праздник увидеться, пообщаться.
— Из «Тороса» еще, наверное, вы знали Глеба Кузьмина, разговаривали по поводу травмы?
— Да, конечно, мы с ним знакомы очень давно, мы вместе играли в динамовской школе. Писал, по телефон разговаривали, не надоелал особо, у него были те, кто его поддерживали постоянно, звонили, писали. Поэтому я, можно так сказать, немного стеснялся что ли. А так, я им восхищаюсь, видел видео, что он вышел на лед. Ну, Кузя характерный, я никогда не сомневался, что он вернется, красавчик.
«Северсталь» (48) идет шестой на «Западе». У череповчан прервалась серия из шести побед кряду.
София Митченкова
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