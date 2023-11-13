Форвард ЦСКА Мамин: «Стараемся вложить дополнительные силы в каждый матч»
Нападающий ЦСКА Максим Мамин, ставший автором победной шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1), прокомментировал «СЭ» игру и дал оценку домашней серии.
— Не очень хорошо начали матч, но в принципе здорово, что смогли во втором периоде довести свои моменты до заброшенных шайб. В целом можно сказать, что сыграли правильно, — сказал хоккеист корреспонденту «СЭ» Анне Бирюковой.
— В последних матчах вы очень заметны на площадке, взять ту же игру с «Авангардом». Изменили что-то в своей игре?
— Кардинально ничего не менял. Просто ситуация не самая оптимистичная в команде, идем в середине таблицы. Поэтому сейчас все стараются вложить дополнительные силы в каждый матч.
— Какой отрезок на ваш взгляд был лучшим в сегодняшнем матче?
— Я думаю, концовка второго периода, когда забросили шайбу.
— Сегодня была другая игра со стороны ЦСКА, начиная со второго периода. Что изменили в подходе?
— Есть определенные корректировки, но это уже внутренняя кухня, не могу раскрыть какие-то детали.
— Домашняя серия из 5 матчей почти подходит к концу. Как можете оценить ее?
— Три игры проиграли до этого — уже плохо оцениваю. Надо сделать все, чтобы обыграть «Амур» и дальше, с позитивом, поехать на выездную серию.
ЦСКА прервал серию из трех поражений, набрав 32 очка. Команда Сергея Федорова расположилась на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
«Нефтехимик» же проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока».
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|35
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|13
|35
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|Амур
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|12
|17
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|9
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|10
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|13
|16
|29
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|9
|22
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|12
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|7
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|П
|О
|1
|Динамо М
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|21
|8
|44
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
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|18
|12
|38
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|6
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|7
|СКА
|28
|15
|13
|30
|8
|Северсталь
|28
|13
|15
|30
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|30
|9
|21
|22
|13.11
|19:30
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ЦСКА – Нефтехимик
|2 : 1
|13.11
|19:30
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Сочи – Витязь
|2 : 3