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Сегодня, 22:56

Форвард ЦСКА Мамин: «Стараемся вложить дополнительные силы в каждый матч»

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Нападающий ЦСКА Максим Мамин, ставший автором победной шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1), прокомментировал «СЭ» игру и дал оценку домашней серии.

— Не очень хорошо начали матч, но в принципе здорово, что смогли во втором периоде довести свои моменты до заброшенных шайб. В целом можно сказать, что сыграли правильно, — сказал хоккеист корреспонденту «СЭ» Анне Бирюковой.

 — В последних матчах вы очень заметны на площадке, взять ту же игру с «Авангардом». Изменили что-то в своей игре?

 — Кардинально ничего не менял. Просто ситуация не самая оптимистичная в команде, идем в середине таблицы. Поэтому сейчас все стараются вложить дополнительные силы в каждый матч.

 — Какой отрезок на ваш взгляд был лучшим в сегодняшнем матче?

 — Я думаю, концовка второго периода, когда забросили шайбу.

 — Сегодня была другая игра со стороны ЦСКА, начиная со второго периода. Что изменили в подходе?

 — Есть определенные корректировки, но это уже внутренняя кухня, не могу раскрыть какие-то детали.

 — Домашняя серия из 5 матчей почти подходит к концу. Как можете оценить ее?

 — Три игры проиграли до этого — уже плохо оцениваю. Надо сделать все, чтобы обыграть «Амур» и дальше, с позитивом, поехать на выездную серию.

ЦСКА прервал серию из трех поражений, набрав 32 очка. Команда Сергея Федорова расположилась на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Нефтехимик» же проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока».

Хоккей
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
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6 Сал. Юлаев 29 17 12 35
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9 Нефтехимик 30 12 18 29
10 Сибирь 29 13 16 29
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