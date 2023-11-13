Форвард ЦСКА Мамин: «Стараемся вложить дополнительные силы в каждый матч»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин, ставший автором победной шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1), прокомментировал «СЭ» игру и дал оценку домашней серии.

— Не очень хорошо начали матч, но в принципе здорово, что смогли во втором периоде довести свои моменты до заброшенных шайб. В целом можно сказать, что сыграли правильно, — сказал хоккеист корреспонденту «СЭ» Анне Бирюковой.

— В последних матчах вы очень заметны на площадке, взять ту же игру с «Авангардом». Изменили что-то в своей игре?

— Кардинально ничего не менял. Просто ситуация не самая оптимистичная в команде, идем в середине таблицы. Поэтому сейчас все стараются вложить дополнительные силы в каждый матч.

— Какой отрезок на ваш взгляд был лучшим в сегодняшнем матче?

— Я думаю, концовка второго периода, когда забросили шайбу.

— Сегодня была другая игра со стороны ЦСКА, начиная со второго периода. Что изменили в подходе?

— Есть определенные корректировки, но это уже внутренняя кухня, не могу раскрыть какие-то детали.

— Домашняя серия из 5 матчей почти подходит к концу. Как можете оценить ее?

— Три игры проиграли до этого — уже плохо оцениваю. Надо сделать все, чтобы обыграть «Амур» и дальше, с позитивом, поехать на выездную серию.

ЦСКА прервал серию из трех поражений, набрав 32 очка. Команда Сергея Федорова расположилась на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Нефтехимик» же проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока».