«Сочи» уступил «Витязю» и продлил серию поражений до восьми матчей
«Сочи» на своем льду уступил «Витязю» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.
У подмосковной команды голами отметились Иван Воробьев, Скотт Уилсон и Иван Савчик, который также набрал больше всех очков в этой встрече (1+1). За клуб из Сочи по шайбе забросили Марат Хуснутдинов и Данил Авершин.
«Сочи» проигрывает в восьмом матче подряд. На данный момент команда с 26 очками в 30 играх занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на последней строчке, набрав 22 очка в 30 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Витязь» (Московская область) — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Голы: Воробьев — 1 (Савчик, Воронков), 20:32 — 0:1. Хуснутдинов — 3 (Мичков, Тянулин), 23:52 — 1:1. Авершин — 1 (Сероух), 35:18 — 2:1. Уилсон — 6 (мен., Барак), 37:16 — 2:2. Савчик — 5 (мен., Ежов), 37:51 — 2:3.
Вратари: Бердин — Дорожко.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 38 (18+9+11) — 29 (13+8+8).
Судьи: Кулаков, Оскирко.
13 ноября. Сочи. ДС Большой. 2934 зрителя
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