Квартальнов о недопуске России в турниры ИИХФ: «Сильнейшие должны играть с сильнейшими»
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов выступил за возвращение сборной России по хоккею на международные соревнования. Специалист ответил на подобный вопрос корреспондента «Матч ТВ».
«Моя личная позиция — если развиваться, мы должны быть и играть там. Сильнейшие должны играть с сильнейшими», — сказал Квартальнов.
Тренеру задали вопрос, следует ли российскому хоккею продолжать добиваться участия в международных турнирах или сосредоточиться на внутреннем чемпионате КХЛ. Квартальнов связал возможность дальнейшего развития с необходимостью играть против сильнейших соперников.
Вопрос допуска российских сборных остается в повестке Международной федерации хоккея (ИИХФ). На следующей неделе совет организации планирует обсудить дальнейшие действия по участию российских команд в соревнованиях. Окончательный состав участников ближайших международных турниров пока не утвержден.
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