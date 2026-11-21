Егор Соловьев: «Шанхай» в тяжелой ситуации. Бороться за победу с нулем шайб — очень трудно»
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Егор Соловьев в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:5), а также высказался о затянувшейся серии неудач.
— Команда потерпела шестое поражение подряд. Как можете объяснить эту серию?
— Команда сейчас действительно находится в тяжелой ситуации. К тому же играли против очень сильного соперника: ЦСКА идет на первом месте во всей лиге. Мы это знали и понимали, вышли на лед с хорошим настроем, но бороться за победу с нулем заброшенных шайб крайне тяжело.
— Вы отметили, что ЦСКА — серьезный соперник. На чем Митч Лав делал акцент при подготовке к матчу?
— Это физически мощная команда. В целом разбирали их в штатном режиме, как и любого соперника, но понимали, что предстоит серьезная игра. Готовились как обычно, разве что психологически настраивались чуть глубже.
— Какие вы видите пути выхода из этого кризиса?
— Работать и тренироваться. Полностью отдаваться процессу, быть более собранными и меньше пропускать. Сегодня, кстати, сыграли дисциплинированно: кажется, это наш первый матч в сезоне вообще без удалений. Нужно играть строже, четко выполнять тренерскую установку и просто взять одну победу.
— Может быть, у Митча Лава такой расчет: пройти через спад сейчас, чтобы затем резко взлететь и встать на победные рельсы? Станет ли следующий матч против «Лады» тем самым трамплином?
— Дай бог! Побеждать просто необходимо, нам сейчас очень нужны эти победы. Хочется, чтобы трибуны заполнялись, чтобы болельщики приходили и болели за нас. А чтобы они приходили — нужно выигрывать.
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