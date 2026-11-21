«Сочи» — СКА: во сколько начало матча КХЛ
«Сочи» и петербургский СКА сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 21 ноября. Встреча пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — СКА можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы KHL и KHL Prime.
«Сочи» после 28 матчей набрал 17 очков. В предыдущей встрече сочинцы на выезде уступили «Северстали» (2:4). СКА имеет 28 очков после 27 игр. В последнем матче петербуржцы победили «Нефтехимик» (3:2).
КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|20
|9
|43
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|36
|3
|Амур
|28
|16
|12
|34
|4
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|34
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Трактор
|29
|12
|17
|30
|8
|Барыс
|29
|14
|15
|29
|9
|Ак Барс
|31
|13
|18
|29
|10
|Сибирь
|29
|11
|18
|26
|11
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|28
|20
|8
|41
|3
|Северсталь
|28
|17
|11
|36
|4
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|5
|Торпедо НН
|28
|16
|12
|35
|6
|Динамо М
|30
|14
|16
|33
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|29
|12
|17
|31
|9
|СКА
|28
|14
|14
|30
|10
|Лада
|29
|7
|22
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
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23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|15:30
|Сибирь – Северсталь
|- : -
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