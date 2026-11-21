«Сочи» — СКА: во сколько начало матча КХЛ

«Сочи» и петербургский СКА сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 21 ноября. Встреча пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

21 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи) Сочи СКА

Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — СКА можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы KHL и KHL Prime.

«Сочи» после 28 матчей набрал 17 очков. В предыдущей встрече сочинцы на выезде уступили «Северстали» (2:4). СКА имеет 28 очков после 27 игр. В последнем матче петербуржцы победили «Нефтехимик» (3:2).

КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.